Das Storchennest auf dem Schornstein in Meitze gehört zu den wohl ältesten Nestern im Norden.© Kallenbach

| Ursula Kallenbach

Wedemark

Für frühe Störche war es teils zu kalt

In den nördlichen Kommunen ist der Bruterfolg der Störche sehr unterschiedlich ausgefallen. Nur zwei Jungstörche sind in dieser Saison in der Wedemark flügge geworden, Langenhagen brachte es auf vier.