Die Polizei hofft auf weitere Zeugenhinweise.© Symbolbild

| Roman Rose

Gailhof/Kiebitzkrug

Spaziergängerin findet Überreste von Rind

Im Fall des Rindes, das in der Nacht zum Freitag auf einer Weide in Gailhof geschlachtet und gestohlen wurde, hat die Polizei neue Erkenntnisse. Eine Spaziergängerin habe sich am Sonntagabend im Kommissariat in Mellendorf gemeldet und von Tier-Überresten in Müllsäcken in Kiebitzkrug berichtet.