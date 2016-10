Der Choir Under Fire ist mit dabei beim Konzert in Brelingen.© Zimmermann

| Roman Rose

Brelingen

Konzert von sieben Chören in Brelingen

Sieben Chöre und Ensembles der Chorregion 1 Hannover und Schaumburg im Niedersächsischen Chorverband präsentieren am Sonnabend, 22. Oktober, ab 19 Uhr in der St.-Martini-Kirche in Brelingen, Hauptstraße 33, ein abwechslungsreiches Jazz-Pop-Konzert. Der Eintritt ist frei, Einlass ab 18.30 Uhr.