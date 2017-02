Nur in einem von fünf Fällen gelang es Einbrechern am Wochenende in Wohnhäuser einzudringen.© Symbolbild

| Rebekka Neander

Wedemark

Viermal hat ein potentieller Einbrecher vergeblich versucht, Haustürschlösser mit einem spitzen Gegenstand aufzubrechen. In Scherenbostel dagegen drangen Einbrecher in ein Wohnhaus und erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Wedemark. Eindringen konnten Täter in ein Haus am Buchenkamp in Scherenbostel. Dort wurde in der Nacht zu Sonnabend ein Terrassenfenster aufgehebelt. Nachdem alle Räume durchsucht wurden, erbeuteten die Diebe Schmuck und Bargeld. Die Höhe des Schadens ist noch offen.

Kein Glück hatten Einbrecher am Freitag und Sonnabend in Mellendorf und Bissendorf. Gleich dreimal versuchten Unbekannte, in Mellendorf mit einem spitzen Gegenstand den Schließmechanismus der Haustür zu entriegeln, da die Tür jeweils nur zugezogen, aber nicht abgeschlossen war. Ein Vorfall dieser Art wurde aus Bissendorf gemeldet. Zeugen erreichen die Polizei unter der Telefonnummer (0 51 30) 97 70.