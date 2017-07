Konfektionierung ist einer der Arbeitsbereiche, den sich Bürgermeister Helge Zychlinski (rechts) von Mitarbeiter Sven Probian erläutern lässt.© Kallenbach

| Ursula Kallenbach

Wedemark

Werkstatt verstärkt Außer-Haus-Arbeit

Für chronisch psychisch Erkrankte stehen in der Pestalozzi-Werkstatt in Mellendorf maximal 40 Plätze zur Verfügung. Dort wird ihnen ein betreuter Einstieg in produktive Arbeit ermöglicht.