Ortsbürgermeisterin Jessica Borgas (CDU) hat ihren Antrittsbesuch bei der Polizei in Mellendorf gemacht und mit Klaus Waschkewitz (links) und Peter Wengler über Kriminalität und Verkehr gesprochen.© Roman Rose

| Roman Rose

Mellendorf

Ortsbürgermeisterin will Fahrradboxen am Bahnhof

Abschließbare Fahrradboxen am Bahnhof in Mellendorf sollen die Fahrraddiebstähle eindämmen und ein Bahnhofskümmerer auf Minijob-Basis soll für mehr Sauberkeit sorgen. Diese Vorstellungen hat Ortsbürgermeisterin Jessica Borgas bei ihrem Antrittsbesuch im Polizeikommissariat in Mellendorf besprochen.