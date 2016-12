Er wird übernehmen: Joachim Silberzahn lässt sich seit einem halben Jahr von Mareile Zwingmann einarbeiten.© Roman Rose

| Roman Rose

Mellendorf

Mit Ruhestand geht eine Kaufmanns-Ära zu Ende

Groß steht Rewe am Eingang, klein der Name Zwingmann daneben. Der große Schriftzug wird bleiben, daneben aber künftig "Familie Silberzahn" stehen. Norbert und Mareile Zwingmann geben den Markt nach mehr als 40 Jahren an Joachim Silberzahn ab.