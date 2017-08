Karsten Molesch (von links) zeigt Monika Dehmel und Wolfgang Kasten die Ergebnisse des Workshops.© Stephan Hartung

Wedemark

Baumstämme statt Hochseilgarten

Wie können die Sportangebote in der Wedemark verbessert werden? Wie können Bibliotheken noch stärker digitalisiert werden? Und in welchen Jugendtreffs gibt es eigentlich Videospiele? Mit solchen Fragen haben sich Schüler des Schulzentrums Wedemark beim Planspiel „Pimp Your Town“ beschäftigt.