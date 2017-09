Wegen eines Schornsteinbrandes ist die Feuerwehr nach Scherenbostel ausgerückt.© Symbolbild

| Sven Warnecke

Wedemark

Nach Schornsteinbrand ermittelt die Polizei

Noch rätselt die Polizei über die Brandursache an einem Haus in Scherenbostel. Am Sonnabend war es aus bislang unbekannten Gründen an einem Schornstein zu einem Schwelbrand gekommen. Die Brandexperten werden in den nächsten Tagen auf Ursachenforschung gehen. Verletzt wurde niemand.