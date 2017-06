Die Taucherfigur wird am Mooriz auch in diesem Jahr den Weg weisen zum Konzert im Kultursommer.© privat

| Ursula Kallenbach

Wedemark

Kultursommer noch einmal im Mooriz

Auch das Moorinformationszentrum (Mooriz) in Resse ist wieder einer der Veranstaltungsorte des Kultursommers in der Region Hannover. Am Sonnabend, 15. Juli, gastieren dort der irische Songwriter Kieran Halpin und Freunde. Der Vorverkauf hat begonnen.