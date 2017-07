Petra Wahlfeldt-Abben demonstriert das Training mit Therabändern zur Verbesserung der Mobilität.© Privat

Wedemark

MTV belebt Körper und Geist

Der Mellendorfer Turn-Verein bietet in Zukunft ein ganzheitliches, rückenschonendes Fitnesstraining an. Das funktionelle Ganzkörperprogramm richtet sich an Frauen und Männer gleichermaßen. Gleich nach den Sommerferien geht es zur Sache.