Stefanos Stagakis ist für die Percussion zuständig.© privat

| Roman Rose

Bissendorf

Manolis-Stagakis-Trio mischt munter Musikstile

Beim nächsten Klappstuhlkonzert des Kunstvereins Imago begegnen sich Tango, Musette, Jazz und Volksmusik: Am Donnerstag, 8. Juni, tritt das Manolis-Stagakis-Trio ab 19 Uhr im Bürgerhaus in Bissendorf, Am Markt 1, auf. Der Eintritt ist frei, um großzügige Spenden wird gebeten.