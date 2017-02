Die Empfänger freuen sich über ihre Spenden vom Lions Club Wedemark.© privat

| Roman Rose

Wedemark

Lions Club Wedemark spendet 10.000 Euro

Der Lions Club Wedemark hat bei seinem Neujahrsempfang in der Schule unter den Eichen in Mellendorf rund 10.000 Euro an mehrere Initiativen gespendet. Pastpräsident Rolf Grünewald überreichte die Schecks von 500 bis 2000 Euro.