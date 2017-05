Bürgermeister Helge Zychlinski (von links) freut sich, dass sich eine starke Mannschaft an Karl Montag erinnert: Helge Kropik, Dirk Kummer, Christoph Schwab, Nicola Bodenstein-Polito, Brigitte Dörfler und Dieter Stein.© Roman Rose

| Roman Rose

Wedemark

Gedenk-Konzert für Geigenbauer Karl Montag

Der Geigenbauer Karl Montag, der viele Jahre in der Wedemark lebte, wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass bereitet eine Reihe von Musikfreunden derzeit ein besonderes Konzert vor, dass an sein Schaffen erinnern soll. Es ist für den 22. Oktober ab 16 Uhr in der Kirche St. Martini in Brelingen geplant.