Kabarettist Frank Sauer gastiert im Mooriz in Resse.© Willi

| Ursula Kallenbach

Resse

Frank Sauer nimmt das Tempo auf's Korn

„Mit Vollgas in die Sackgasse“ manövriert der vielfach preisgekrönte Kabarettist Frank Sauer am Donnerstag, 5. Oktober, seine Zuschauer im Moorinformationszentrum (Mooriz) in Resse. Karten sind ab sofort zu haben.