Das Mural-Trio steht für europäische Klassik, japanischen Folk und südamerikanische Rhythmen.© privat

| Roman Rose

Brelingen

Doppelkonzert beim Winterjazz in Brelingen

In der Reihe Winterjazz präsentiert die Brelinger Mitte in Brelingen, Marktstraße 1, am Sonnabend, 25. Februar, gleich zwei Bands. Das Mural-Trio und die Band Rocket Men sind ab 20 Uhr zu Gast. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.