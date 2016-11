Ob die Freilandgänse in Hellendorf eine Ausnahmegenehmigung erhalten, war am Donnerstag noch ungewiss.© Ursula Kallenbach

Wedemark

Am Freitag schließen sich die Stalltüren

Die Aufstallungspflicht in der Region als Mittel gegen die Ausbreitung der Vogelgrippe trifft zahlreiche landwirtschaftliche Betriebe und private Halter. In der Wedemark bedroht es die überregional angesehene Rassegeflügelzuchtvereinigung (RGZV) in ihrer Existenz: Alle Ausstellungen sind abgesagt.