Die kleinen Engel verkünden die Weihnachtsbotschaft den Hirten auf dem Felde.© Kallenbach

| Ursula Kallenbach

Elze

Beliebtes Krippenspiel bei Schaf und Esel

Ochs, Esel und Schafe – schon im 16. Jahr zieht das Krippenspiel mit der lebendigen Weihnachtsscheune an der Kirche in Elze die Zuschauer in großer Zahl an. Es kommen sogar so viele, dass die Pfarrscheune keinen Platz mehr zu bieten hat.