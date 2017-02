Wegen Bauarbeiten müssen in der Wedemark einige Bahnübergänge gesperrt werden.© Roman Rose (Archiv)

| Ursula Kallenbach

Wedemark

Bahnübergänge für Verkehr voll gesperrt

Das dürfte ab Freitag trotz der Umleitungen vermutlich richtig eng werden. Die Deutsche Bahn plant Arbeiten an den Bahnübergängen in Wennebostel und in Bissendorf. Dafür müssen einige Übergänge voll gesperrt werden. Auch der Bahnverkehr wird erheblich eingeschränkt