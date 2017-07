Einbrecher scheitern gleich an drei Häusern

Einbrecher sind in Bissendorf-Wietze an drei Häusern gescheitert.© Symbolbild

| Sven Warnecke

Wedemark

Die Polizei Wedemark vermutet einen Tatzusammenhang: Einbrecher haben in der Nacht zum Sonntag versucht, in drei Häuser in Bissendorf-Wietze gewaltsam einzudringen. In allen drei Fällen scheitern die Täter indes. Nun sucht die Polizei die Unbekannten und bittet um Zeugenhinweise.

Bissendorf-Wietze. Nach Auskunft von Wedemarks Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes (KED), Kai-Uwe Bebensee wurde in der Nacht zum Sonntag der 54 Jahre alte Bewohner eines Hauses am Bussardweg in Bissendorf-Wietze gegen 1 Uhr von Geräuschen geweckt. Allerdings habe der Mann diese nicht einordnen können. Erst am nächsten Morgen entdeckte der Bewohner an einem Fenster deutliche Hebelspuren und rief die Polizei, berichtet Bebensee am Montag.

Die eingesetzten Beamten stellten auch an zwei benachbarten Häusern am Bussardweg Hebelspuren an Terrassentüren fest. In allen drei Fällen gelang es den Unbekannten jedoch nicht, in die Gebäude einzudringen. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus, sagt Bebensee auf Anfrage.

Hinweise erbittet die Polizei in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.