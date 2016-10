O'zapft is! - Gabriele Burmeister (von links), Rainer Henke und Angelika Guder servieren bajuwarische Köstlichkeiten.© Mario Moers

Hendl, Weißwuascht und Leberkaas in Berkhof

Weiß-blau findet auch in der Wedemark viel Anklang: In Berkhof luden die Schützen am Wochenende zum herzhaften Oktoberfest-Schmaus ein. Außerdem gibt es einen neuen Schießstand für Großkaliber.