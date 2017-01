Heinz Sonnemann aus Bissendorf findet es nur gerecht, wenn neben Hundebesitzern auch die von Katzen und Pferden Steuern für ihre Tiere zahlen müssen.© Roman Rose

| Roman Rose

Wedemark

Hundehalter will auch Katzen- und Pferdesteuer

Der Rat soll eine Steuer für Katzen und Pferde in der Wedemark beschließen. Das fordert der Bissendorfer Heinz Sonnemann in einem Schreiben, dass er als Antrag an Rat und Verwaltung verstanden wissen will. Das Schreiben liegt der Redaktion vor. 50 Euro pro Jahr und Tier sollen fällig werden, schlägt er vor.