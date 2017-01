An dieser Stelle setzen die Autoknacker ihr Werkzeug an: Firmenjunior Maximilian Jennert ärgert sich mächtig über den Fahrzeugaufbruch.© Kallenbach

| Ursula Kallenbach

Wedemark

Guter Rat: Werkzeug abends wegschließen

Erst zwei, dann sechs Firmenfahrzeuge mit hochwertigen Geräten im Innern werden in der Wedemark in jeweils einer Nacht aufgebrochen: Damit mussten sich Polizei und Geschädigte allein in der vergangenen Woche auseinandersetzen. Örtliche Handwerksbetriebe reagieren jetzt.