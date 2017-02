Auf drei Feldern geht es in der Wedemark-Halle sportlich zur Sache.© Kallenbach

| Ursula Kallenbach

Wedemark

Das Nahrhafte ist nicht zu unterschätzen

Was machen Jugendfeuerwehren im Winter? Sie trainieren - Sport. Seit 30 Jahren organisiert die Gemeindejugendfeuerwehr Wedemark dazu das Völkerball- und Basketballturnier. Auch an diesem Wochenende wieder in der Wedemark-Halle in Mellendorf.