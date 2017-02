Auch das Jugendprojekt "The Wall" auf dem Campus W könnte in die Theater Tage eingebunden werden, meint die Kulturbeauftragte Angela von Mirbach.© Kallenbach

| Ursula Kallenbach

Wedemark

Abo ist out - demnächst Theater Tage

Die Gemeinde Wedemark traut sich was. Für die Theatersaison 2017/2018 will sie die mehr als 30-jährigeTradition des Abo-Theaters vor Ort in einem rigorosen Wechsel beenden. Moderne Theater Tage Wedemark sollen das verlässlich Altvordere ablösen und frischen Wind bringen.