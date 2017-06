Beim Frühstück bespricht Jugendpflegerin Ellen Bruns (hinten links) mit den Kindern das Tagesprogramm.© Kallenbach

| Ursula Kallenbach

Wedemark

Kinder erleben im Sommercamp Abenteuer

40 Jungen und Mädchen flitzen in der Jugendhalle in Mellendorf herum – und Jugendpflegerin Ellen Bruns kann sie alle mit Vornamen an den Frühstückstisch rufen. Das Sommercamp, das die Gemeinde Wedemark wieder für Kinder berufstätiger Eltern eingerichtet hat, ist wie in den Vorjahren ausgebucht.