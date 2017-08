Die Kosten für die Kinderbetreung in der Gemeinde steigen, seit 2010 haben sie sich mehr als verdoppelt.© Symbolfoto: epd

| Ursula Kallenbach

Wedemark

Kommunen fordern Geld vom Land

Die Gemeinde will Wedemärker Eltern zum 1. August nicht mit einer eigentlich fälligen Gebührenerhöhung für Krippen-, Kita- und Hortplätze belasten. Sie wird dem Rat vorschlagen, darauf zu verzichten. Wie viele andere Kommunen ruft sie in einer Resolution das Land in die Pflicht.