Die Majestäten: Max-Lennard Rose (von links), Christian Dillinger und Markus Scharnowski.© Jarolim-Vormeier

Gailhof

Der Gailhofer König wohnt diesmal in Elze

Premiere bei den Gailhofer Schützen: Die erste Scheibe hat der SV "Sichere Hand" zunächst am Schützenhaus angenagelt. Der Grund: König Markus Scharnowski wohnt nicht im Dorf, sondern in Elze. "Der Marsch wäre zu weit", sagte Vereinschef Rolf-Dieter Göing bei der Proklamation am Sonnabend.