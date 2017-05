Vereinsmitglieder und viele Besucher genießen das Blütenfest am Feuerwehrwald.© Kallenbach

| Ursula Kallenbach

Negenborn

Erst Blütenfest - und im Herbst Apfelernte

Während am Feuerwehrwald in Negenborn noch mit Spanferkel, Spiel und Spaß das Blütenfest gefeiert wird, will die Apfelernte schon geplant sein.