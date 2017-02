Eine Übung mehrerer Ortsfeuerwehren in Elze am alten NP-Markt erregt am Montagabend viel Aufmerksamkeit.© Roman Rose

| Roman Rose

Elze

Feuerwehrübung zieht viele Blicke auf sich

Eine Feuerwehrübung direkt an der Ortsdurchfahrt von Elze hat am Montagabend viele Blicke auf sich gezogen. 65 Kräfte waren mit zehn Fahrzeugen zum leerstehenden NP-Markt ausgerückt, um in einem festgelegten Szenario ihr Können zu beweisen.