die Feuerwehr hatte den Garagenbrand schnell im Griff.

| Roman Rose

Mellendorf

Feuerwehr löscht brennende Garage zügig

Eine durch Feuer beschädigte Garage inklusive eines darin angestellten VW Passat, Brandschäden an Fassade und Dachstuhl am angrenzenden Haus sowie an einem Nachbarhaus – das ist die Bilanz eines Garagenbrandes vom Sonntagmorgen gegen 5.15 Uhr an der Straße Am Rutenberge in Mellendorf.