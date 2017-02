Die Wedemärker Feuerwehr half einem Mann in Bissendorf, der sich eine Hand eingeklemmt hatte.© Christian Elsner / Symbolbild

| Roman Rose

Bissendorf

Feuerwehr hilft Mann mit eingeklemmter Hand

Die Feuerwehr hat am Montagvormittag einen Mann befreit, der sich in bei einem Containerdienst im Bissendorfer Gewerbegebiet eine Hand zwischen zwei Containern eingeklemmt hatte. Wie eine Sprecherin der Polizei in Mellendorf berichtete, handelt es sich um einen 36-jährigen Angestellten.