Regelmäßige Übungen sind wichtig mit der Drehleiter, damit es auch in speziellen Einsätzen klappt.© Kallenbach

| Ursula Kallenbach

Wedemark

Hubsteiger streikt in der Eichenkrone

20 Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen brauchte es am Sonnabend für einen ungewöhnlichen Einsatz in der Feldmark von Negenborn. Die Ortsfeuerwehr musste aus luftiger Höhe von rund 13 Metern zwei Personen befreien, die dort bei Baumpflegearbeiten in einem defekten Hubsteigerkorb gefangen waren.