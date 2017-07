Am Dienstag ist in einer Tischlerei in Mellendorf ein Feuer ausgebrochen.© Uwe Dillenberg

Vollbrand

Feuer in Tischlerei in Mellendorf

In einer Tischlerei in Mellendorf ist am frühen Dienstagnachmittag aus bislang ungeklärten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude befindet sich direkt neben einer Tankstelle.