Ted Adkins und die Eternal Flames singen am vierten Advent in St. Georg in Mellendorf.© privat

| Roman Rose

Mellendorf

Weihnachtliches mit Eternal Flames in St. Georg

Ein Weihnachtskonzert mit Ted Adkins und den Eternal Flames können Zuhörer am 4. Advent, 18. Dezember, in der St.-Georg-Kirche in Mellendorf, Wedemarkstraße 28, erleben. Es beginnt um 17 Uhr, Einlass ist ab 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.