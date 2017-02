Die Polizei ermittelt nach acht weiteren Aufbrüchen von Handwerkerautos.© Symbolbild/Kai Remmers

| Roman Rose

Elze/Mellendorf

Erneut Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen

Insgesamt acht Fahrzeuge haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag bei zwei Firmen in der Wedemark aufgebrochen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren alle auf den Firmengeländen abgestellt.