Ordentlich aufgereiht in einer Häkelschnur hat Beate Lichtblau die Klöppel mit Garnen für ihre aktuelle Arbeit.© Kallenbach

| Ursula Kallenbach

Wedemark

Sechs Frauen halten das Klöppeln hoch

Wer kennt sie nicht – Urgroßmutters weiße Spitzendeckchen und Bordüren? Über Generationen in Ehren gehalten, weil handgeklöppelt. Heute findet man sie auf dem Flohmarkt wieder, und niemand weiß mehr, was Klöppeln ist. Eine Gruppe von sechs Frauen in der Wedemark hält die alte Handwerkskunst hoch.