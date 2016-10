Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Mellendorf.© Symbolbild

| Roman Rose

Mellendorf

Einbrecher stehlen Sportbekleidung

Größere Mengen Sport- und Outdoor-Bekleidung sowie den Inhalt einer Wechselgeldkasse haben Einbrecher in der Nacht zum Dienstag aus einem Sport-/Bekleidungsgeschäft an der Wedemarkstraße in Mellendorf gestohlen.