| Roman Rose

Bissendorf/Mellendorf

Einbrecher erbeuten Laptops, Geld und Handy

Bei einem Einbruch in ein Haus an der Straße Im Moorbruch in Bissendorf haben die Täter am Donnerstag zwei Laptops, Geld und ein Handy erbeutet. Ein Einbruchsversuch in Mellendorf scheiterte.