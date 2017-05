| Roman Rose

Gailhof/Meitze

Diebe zerschneiden Lkw-Planen und stehlen Rad

Während die Fahrer in der Kabine schliefen, haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Gailhof zwischen 22 und 6 Uhr die Planen von acht Lastwagen aufgeschnitten. Diese parkten auf dem Autohof.