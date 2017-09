Die Polizei ermittelt nach Diebstählen in Wennebostel.© Symbolbild

| Roman Rose

Wennebostel

Diebe stehlen Diesel und Elektrogeräte

Aus Firmenlagerräumen in Wennebostel sind am vergangenen Wochenende Klein- und Elektrogeräte gestohlen worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Schadenhöhe ist noch nicht bekannt.