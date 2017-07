| Sven Warnecke

Wedemark

Die Polizei Wedemark sucht Unbekannte, die auf dem Gelände eines Fahrzeughändlers in Mellendorf von sieben Transportern die Rußpartikelfilter demontiert und gestohlen haben. Der Wert der Beute beläuft sich auf etwa 14.000 Euro.

Mellendorf. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes (KED), hatten sich die Täter am vergangenen Wochenende Zutritt zu dem Gelände an der Bissendorfer Straße in Mellendorf verschafft und die Teile von den Mercedes-Sprintern abgebaut. Seinen Angaben zufolge beträgt der Wert der Teile etwa 14.000 Euro.

Zudem schlugen die Unbekannten an zwei Transportern die Seitenscheiben ein und entwendeten ein Autoradio sowie diverse weitere Fahrzeugteile aus dem Motorraum eines Transportes, berichtet Bebensee am Dienstag. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest.

Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer (05130) 9770.