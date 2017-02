Ein Dieb wird nach zwei Diebstählen zweimal gefasst.© Symbolbild (Rike Pixelio)

| Roman Rose

Mellendorf

Dieb wird zweimal hintereinander ertappt

Zweimal an einem Tag ist ein 23-jähriger Wedemärker auf frischer Tat bei einem Diebstahl erwischt worden - einmal in Celle, direkt danach in der Wedemark.