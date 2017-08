Mit einem Freiluftgottesdienst lässt Pfarrer Hartmut Lütge das katholische Gemeindefest in Mellendorf beginnen.© Kallenbach

| Ursula Kallenbach

Wedemark

Fördervereine helfen Projekte zu realisieren

Ein dringend gewünschtes Förderziel wird gern mit einem Fest verbunden: In der katholischen Kirchengemeinde St. Maria Immaculata in Mellendorf ist ein neues Kirchenportal geplant, und das Gemeindefest am Sonntag sollte auch das Spendenbarometer in die Höhe treiben.