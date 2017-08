Hier in die Richtung des Hauptgebäudes wird angebaut, zeigt Heike Eggers Bürgermeister Zychlinski. Die bemalte Garage wird entfernt.© Kallenbach

| Ursula Kallenbach

Wedemark

Kranichweg bringt neue Krippenplätze

Die immense Nachfrage nach Krippenplätzen in der Wedemark hält an. Entlastung wird ein Anbau an den kirchlichen Kindergarten von St. Michaelis am Kranichweg in Bissendorf bringen. Zwei Krippengruppen finden dort ab August 2018 Platz.