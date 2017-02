Ratsherrin Nadine Becker will am Montag im Rat nach einigen Themen im Schulzentrum fragen.© Roman Rose

Mellendorf

SPD fragt nach Luft in IGS und Sozialarbeit

Zum Raumklima in der IGS und zu Zuschüssen des Landes für Wedemärker Schulen will die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Rat, Nadine Becker, in der Ratssitzung am 6. Februar einige Antworten von der Verwaltung.