Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Mellendorf.© Symbolbild (Archiv)

Wedemark

Die Polizei sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall in Mellendorf. Dieser hatte sich bereits am Donnerstag, 7. Dezember, auf der Schaumburger Straße ereignet. Dabei wurde ein Kind von einem Autofahrer angefahren und leicht verletzt. Auch der bislang unbekannter Fahrer wird gesucht.

Mellendorf/Elze. Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei Wedemark ereignete sich der Zusammenstoß gegen 7.35 Uhr auf der Schaumburger Straße in Höhe des Verbindungsweges zur Straße Am Bahngleis in Mellendorf. Dabei touchierte der Autofahrer den 14 Jahre alten Jungen, der daraufhin stürzte. Wie die Polizeisprecher weiter berichtete, sagte das Kind dem Fahrer, dass es nicht verletzt sei. Der Autofahrer fuhr daraufhin davon.

Allerdings habe der Junge am nächsten Tag Schmerzen verspürt und sich bei der Polizei gemeldet, berichtet der Kommissariatssprecher weiter. Nun werden Zeugen des Unfalls wie auch der Autofahrer gesucht. Sie können sich bei der Polizei unter Telefon (05130) 9770 melden.

Zeugen werden auch für einen Autoaufbruch in Elze gesucht. Unbekannte hatten zwischen Sonnabend gegen 12 Uhr und Montag etwa 9 Uhr das Türschloss eines an der Walsroder Straße abgestellten Transporter aufgebrochen. Aus dem Fahrzeuginneren wurden diverse elektrische Werkzeuge entwendet. Der Schaden beträgt etwa 3000 Euro.

Von Sven Warnecke