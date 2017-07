Autoknacker stehlen mobiles Navigationsgerät

| Sven Warnecke

Wedemark

Nach einem Autoaufbruch in Mellendorf und einem Parkplatzrempler mit anschließender Fahrerflucht in Bissendorf sucht die Polizei Wedemark nun die Täter. Zudem setzen die Ermittler auf Zeugenhinweise.

Mellendorf/Bissendorf. Nach Auskunft eines Sprechers des Mellendorfer Polizeikommissariats brachen Unbekannte am Mittwoch zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr einem auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Burgweg abgestellten Kia auf. Anschließend entwendeten die Autoknacker aus dem Handschuhfach ein dort liegendes mobiles Navigationsgerät. Über die Höhe des Schadens konnte die Polizei am Freitag noch keine Angaben machen. Die Ermittler hoffen nun auf Beobachtungen von Zeugen.

Hinweise werden auch zu einer Fahrerflucht in Bissendorf gesucht. Wie der Polizeisprecher am Freitag weiter berichtete, hatte ein Unbekannter zwischen Mittwoch etwa 17 Uhr und Donnerstag gegen 8 Uhr einen an der Straße Auf der Haube abgestellten Mercedes touchiert. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 600 Euro zu kümmert, setzte der Täter seine Fahrt fort.

Hinweise erbittet die Polizei Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.