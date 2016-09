Wolfgang Jansen (von links), Daniel Diedrich, Dirk Rapke, Georg Jäger und Erika Ebeling bieten den ersten Smartphone-Einsteigerkursus für Wedemärker Senioren an.© Roman Rose

| Roman Rose

Wedemark

Kostenloser Handy-Einsteigerkurs für Senioren

Die Freiwilligenagentur der Gemeinde Wedemark bietet in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat einen kostenlosen Handy-Einsteigerkurs für Senioren an. Die Veranstaltung ist für Mittwoch, 19. Oktober, im Bürgerhaus in Bissendorf von 16 -18 Uhr geplant.