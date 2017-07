Wolf-Peter Stiegler (von links), Ulrich Kruse und Hans-Georg Plumhoff arbeiten weiter auf dem Wald- und Teichbiotop in Negenborn.© privat

| Ursula Kallenbach

Wedemark

Biotop wird Hotspot für Falter und Pflanzen

Zwei Tage hatten jetzt die Aktiven im Nabu Wedemark zu tun, bis sie flächig das kleinblütige Springkraut auf ihrem Biotop in Negenborn ausgerissen und so zurückgedrängt hatten. Sie stecken seit Jahren viel Arbeit in dieses eigene Wald- und Teichgrundstück.